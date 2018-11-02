Londra’da bıçaklı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Sony Music merkez binasında bıçaklı saldırı yaşandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Kensington bölgesinde bulunan Sony Genel Merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Polis Derry caddesindeki binaya baskın düzenledi. Olay yerine çok sayıda acil durum aracı gönderilirken bina çalışanları polis tarafından tahliye edildi. Binanın çevresini kordon altına alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sony Music yaptığı açıklamada, yemek servisinden 2 kişinin arasında şiddetli kavga yaşandığını duyurdu.