İngiltere Merkez Bankası’ndan Brexit uyarısı İngiltere Merkez Bankası, güçlü ekonomik verilere rağmen, Brexit konusundaki belirsizliklerin piyasalarda daha fazla hareketliliğe sebep olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası, güçlü ekonomik verilere rağmen, Brexit konusundaki belirsizliklerin piyasalarda daha fazla hareketliliğe sebep olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), perşembe günü gösterge faiz oranını sabit tuttuğunu açıkladı ve sorunsuz bir Brexit’in bankanın faiz artırma döngüsünü hızlandıracağını duyurdu.

Banka, Ağustos ayındaki yüzde 0.25 artıştan sonra, faiz oranını yüzde 0.75’te tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, ‘güçlü ekonomik verilere rağmen, Brexit konusundaki belirsizlikler, iş dünyasında duyarlı bir konu ve piyasalarda daha fazla hareketliliğe sebep olabilir’ denildi.

“BİR BREXİT ANLAŞMASI YAPILMASI DURUMUNDA FAİZLER ARTACAK”

Ekonomik durum beklentisinin, özellikle yeni ticari anlaşmalar, iş ve finans dünyalarının, büyük ölçüde Avrupa Birliği’nden çıkış yolundan etkileneceğine dikkat çekilen açıklamada, “Para politikası Brexit’in etkisine göre belirlenecektir, faizler iki yöne doğru değişebilir” denildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bir Brexit anlaşması yapılması durumunda faizlerin artacağına işaret ederek, “Ekonominin Kasım ayı enflasyon raporu doğrultusunda ilerlemesi durumunda, beklenti dönemi boyunca para politikasında sıkılaşmaya devam etmek uygun görünüyor” dedi.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılmış olacak.

İngiliz hükümeti son birkaç aydır ülkenin herhangi bir anlaşmaya varılmadan AB’den ayrılması seçeneğine yönelik hazırlıklarına hız verirken, uzmanlar bunun İngiliz ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısını yapıyor.