Londra Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınında patlama… İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yakın bir binada yangın çıktı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne yakın bir binada yangın çıktı. Son dakika habere göre, binada yangın çıkmadan önce patlama olduğu belirtiliyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne yakın bir binada yangın çıktığını duyurdu. Haberde, yangınla birlikte patlama seslerinin duyulduğu da iddia edildi.