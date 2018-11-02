Londra Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınında patlama…

İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yakın bir binada yangın çıktı.

3 saat önce
0 126 Bir dakikadan az

İngiltere’nin başkenti Londra’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne yakın bir binada yangın çıktı. Son dakika habere göre, binada yangın çıkmadan önce patlama olduğu belirtiliyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne yakın bir binada yangın çıktığını duyurdu. Haberde, yangınla birlikte patlama seslerinin duyulduğu da iddia edildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
70

Özel İnşaat ve Emlak eki

3 saat önce
76

Ataoğlu, Londra’da düzenlenecek olan Turizm Fuarı ile ilgili konuştu

3 saat önce
262

Londra’da yaşayan Özcan’ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme…

3 saat önce
63

Metroda taciz skandalı!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin