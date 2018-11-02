Metroda taciz skandalı! Londra metrosunda yanında oturan kadına cinsel saldırıda bulunan yolcu, yerinden kalkan kurbanı diğer vagona kadar takip etti

Londra metrosunda yanında oturan kadına cinsel saldırıda bulunan yolcu, yerinden kalkan kurbanı diğer vagona kadar takip etti. Burada ise ırkçı küfürler savurup bacağına tekme attı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın ünlü metrosunda bir kadın yolcu diğer kadına cinsel saldırıda bulundu.

Olay, Bond Street durağından Baker Street durağına giden Jubilee hattında yaşandı.

Akşam saat 19.15 sularında bir kadın yolcu yanında oturan kadını taciz etti.

Bunun üzerine kurban yerinden kalkıp bir diğer vagona geçti.

Ancak tacizci kadın kurbanı takip etti, bu kez ırkçı küfürler savurup bacağına tekme attı.

Saldırganın kamera görüntülerine ulaşan İngiliz polisi, siyah mont giymiş sarı saçlı kadını arıyor. Fotoğrafı sayfalarına taşıyan İngiliz basını ise, saldırgan kadını tanıyanların kendilerine ulaşmasını istiyor. (MYNET.COM)