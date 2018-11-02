30 yaş altı en zengini açıklandı İngiliz Heat dergisi İngiltere'nin 30 yaş ve altındaki en zengin ünlüsü açıklandı.

İngiliz Heat dergisi İngiltere’nin 30 yaş ve altındaki en zengin ünlüsünü açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, İngiltere’nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri listesinde birinci sıraya yerleşti. 30 yaşındaki şarkıcı Adele, mal varlığını 132 milyon sterlinden 147,5 milyon sterline çıkararak listenin birinci sırasını kaptı.

Geçen yaz dünya turnesini sona erdirdikten sonra oğluyla zaman geçirebilmek için konserlere ara vereceğini açıklayan Adele, 2017 yılında albüm satışından 9 milyon sterlin, turneden de 42 milyon sterlin elde etti. (MYNET.COM)