Eco Travel Shop, yeni web sitesinde Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına önem verecek

ECO Travel Shop Direktörü Ali Keskin yeni web sitelerinde Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına önem vereceklerini söyledi.

Eco Travel direktörü Keskin, ‘www.northcyprustour.com’ web sitesinin hizmete girdiğini ifade ederek, “Yaklaşık 10 yıl önce hizmete giren Eco Turkey Travel’da Türkiye’nin kültürel ve otantik yönünü ön plana çıkardık. Amacımız bu tecrübeyi Kuzey Kıbrıs’a taşımak. Eco Turkey’de yakaladığımız başarıyı Kuzey Kıbrıs için de gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’a nitelikli turisti taşımayı hedeflediklerini söyleyen Keskin, 2019 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına büyük önem vereceklerini ve bölgeye çok sayıda İngiliz turist taşıyacaklarını söyledi. Keskin, “Geçtiğimiz günlerde çalışan arkadaşlarımızı bölgeye götürerek, çalışanlarımıza yönelik bir gezi düzenledik. Buradaki amacımız arkadaşlarımızın bölgeyi daha iyi tanımasını ve Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerini görmelerini sağlamak. Böylece satış yapacak arkadaşlarımız birinci elden kendi gözleriyle satacakları ürünü görmüş oldular” diye konuştu.

Keskin, WTM 2018’de Kuzey Kıbrıs standında yer alacaklarının altını çizerek, “Hem Kuzey Kıbrıs hem de Türkiye için 2019 yılına yönelik tanıtımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.