Islington bölgesinde su tehlikesi…

Londra’nın Islington bölgesinde bu sabah saatlerinde patlayan su boruları, bölgedekilere zor anlar yaşattı.

3 saat önce
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Londra’nın Islington bölgesinde bu sabah saatlerinde patlayan su boruları, bölgedekilere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, su borularının patlaması nedeniyle kanalizasyon sisteminden taşan sular, birçok ev ve iş yerinde su baskınına neden oldu.

Su borularında meydana gelen patlamaya itfaiye ekipleri müdahale ederken, yolda alınan güvenlik önlemleri sebebiyle caddeye girişler engellendi.

 

 

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