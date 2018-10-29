“Yeni havalimanının adı İstanbul, Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecek”

İstanbul’da yeni havalimanının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanının adının İstanbul olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca Atatürk havalimanı ismi değiştirilmeden hizmete devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı “Atatürk Havalimanı’nın faaliyet dışındaki alanları millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz” dedi.

Erdoğan “Dünyada eşine az rastlanır bu dev projeyi tamamladık. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacak” diye konuştu.

Tüm etapların 2028’e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü söyleyen Erdoğan, havalimanında 120 bin kişinin görev yapacağını ifade etti.

Erdoğan havalimanının yatırım bedelinin yaklaşık 10 milyar avro olduğunu ve devlete kira bedelinin vergiler hariç 22 milyar avro olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin finansmanında herhangi bir hazine garantisi verilmediğini toplam bütçe içinde 342 milyon avro dış hat yolcu gelirinin garanti edildiğini söyledi.

Erdoğan “Gerçekten yüzakı, dünyada da örnek olacak bir projedir” diye konuştu.