İspanyolca konuştuğu için yumruklandı Londra’da Dalston Kingsland-Canonbury hattında çalışan üst trende bir kadın, İspanyolca konuştuğu için yumruklandı.

Londra’da Dalston Kingsland-Canonbury hattında çalışan üst trende bir kadın, İspanyolca konuştuğu için yumruklandı.

Geçtiğimiz Salı akşamı meydana gelen olayda İspanyolca yaptığı telefon konuşmasından sonra kadının üzerine yürüyen ırkçı saldırganın, hakaret ettiği öğrenildi.

Olaya şahit olan 35 yaşındaki mühendis Enrik Del Sol, “Ona bağırarak, İngiltere’de İngilizce konuşman gerekiyor. İngiltere’de yaşıyorsun. Başka dilleri konuşamazsın” dedi. Del Sol, bu kişinin, şok içinde kalan ve İspanyolca cevap vermeye çalışan kadının yanına giderek yüzüne yumruk attığını söyledi. Trenin acil durma düğmesine basılması üzerine ırkçı kişinin, daha sonra elini kolunu sallayarak ortadan kaybolduğu, hiç kimsenin onu durdurmaya çalışmadığı da belirtildi.

İngiliz Ulaştırma Polisi, olaya tanık olanların BTP’nin 61016 numarasına mesaj atarak veya 0800 40 50 40 numaralı telefonu arayarak kendilerine yardımcı olmalarını istedi.