Hendon’daki cinayetle ilgili bir kadın tutuklandı

Kuzey Londra’daki bir evde geçtiğimiz Cuma günü ölü olarak bulunan bir erkekle ilgili 43 yaşında bir kadın cinayet şüphesiyle polis tarafından tutuklandı.

1 saat önce
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Kuzey Londra’daki bir evde geçtiğimiz Cuma günü ölü olarak bulunan bir erkekle ilgili 43 yaşında bir kadın cinayet şüphesiyle polis tarafından tutuklandı.
Natasha Welsh, 47 yaşındaki Martin Welsh’i Hendon’daki evde saat 23.40 sıralarında öldürmekle suçlanıyor.

Scotland Yard, Cumartesi günü tutuklanan 21 yaşındaki bir erkek ve 23 yaşındaki kadının serbest bırakıldığını açıkladı. Olay yerinde başka yaralanan olmadığı belirtildi.

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