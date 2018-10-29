Chelsea, Burnley’de farka koştu

Burnley ile Chelsea, İngiltere Premier Lig’in 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi

2 saat önce
0 42 Bir dakikadan az

Burnley ile Chelsea, İngiltere Premier Lig’in 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Rahat bir maç çıkaran Maviler 4-0’la üç puanı cebine koydu.

Burnley 0-4 Chelsea
22’ [0-1] Morata
57’ [0-2] Barkley
62’ [0-3] Willian
90′ [0-4] Loftus-Cheek

Chelsea’de sakatlığı devam eden Eden Hazard maç kadrosunda yer almadı.

Deplasman ekibinin galibiyete götüren goller ise Morata, Barkley, Willian ve Loftus-Cheek’ten geldi.

Chelsea böylece puanını 24 yaptı.

Öte yandan 30. dakikada sakatlanan Pedro oyuna devam edemedi. Onun yerine maçın geri kalanında Loftus-Cheek mücadele etti. (AJANSSPOR)

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