Chelsea, Burnley’de farka koştu Burnley ile Chelsea, İngiltere Premier Lig’in 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi

Burnley ile Chelsea, İngiltere Premier Lig’in 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Rahat bir maç çıkaran Maviler 4-0’la üç puanı cebine koydu.

Burnley 0-4 Chelsea

22’ [0-1] Morata

57’ [0-2] Barkley

62’ [0-3] Willian

90′ [0-4] Loftus-Cheek

Chelsea’de sakatlığı devam eden Eden Hazard maç kadrosunda yer almadı.

Deplasman ekibinin galibiyete götüren goller ise Morata, Barkley, Willian ve Loftus-Cheek’ten geldi.

Chelsea böylece puanını 24 yaptı.

Öte yandan 30. dakikada sakatlanan Pedro oyuna devam edemedi. Onun yerine maçın geri kalanında Loftus-Cheek mücadele etti. (AJANSSPOR)