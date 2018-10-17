Parlamento binasına giden yollar kapatıldı

İngiltere’de Londra polisi, bomba ihbarı üzerine parlamento binasına giden yolları kapattı.

Yapılan şüpheli paket ihbarı üzerine 15.39’da harekete geçen polis Victoria Embankment bölgesini Westminister Bridge yakınına kadar kordon altına aldı.

Metropolitan Police sözcüsü şüpheli paketin Embankment Gardens’da bulunduğunu, acil servis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gittiğini söyledi. Şüpheli paketin kontrollü bir şekilde patlatıldığı öğrenildi.

Victoria Embankment saat 17.00’den itibaren yine kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.