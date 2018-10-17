Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias istifa etti Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Savunma Bakanı Panos Kammenos arasındaki 'söz düellosu' ve ulusal konulardaki görüş ayrılıkları, Kocias'ın istifasına yol açtı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Savunma Bakanı Panos Kammenos arasındaki ‘söz düellosu’ ve ulusal konulardaki görüş ayrılıkları, Kocias’ın istifasına yol açtı.

Kocias’ın istifasını anında kabul eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı’nı geçici olarak kendisinin üstlendiğini açıkladı.

Görevinden istifa eden Kocias ile hükümetin küçük ortağı konumundaki Savunma Bakanı Kammenos arasındaki görüş ayrılıklarının, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında “bardağı taşıran son damla” olduğu yorumları yapılıyor.

Milliyetçi söylemleri ile tanınan Kammenos’un, Yunanistan ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören anlaşmayı imzalayan Kocias ile sürekli bir sürtüşme halinde olduğu biliniyordu.

Kammenos dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, söz konusu anlaşmanın Yunanistan parlamentosunun onayına gelmesi durumunda hükümete verdiği desteği çekeceğini açıklamıştı.

Kocias’ın bu açıklamayı “şantaj” olarak algıladığı ve Başbakan Çipras’ın iki bakan arasında “mesafeli” kalmasından sonra istifa etmeyi tercih ettiği belirtildi.

ÇİPRAS: MİLLİ KONULARDA İKİ DİL KULLANILMASINA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİM

Başbakan Çipras, kameralar önünde yaptığı kısa açıklamada, Kocias’a, 3 buçuk yıllık görevi süresince kaydettiği başarılardan dolayı teşekkür ederek Dışişleri Bakanlığı’nı geçici olarak üstlendiğini söyledi.

Çipras, Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanan ve Prespes Anlaşması olarak anılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu açıklarken “Bundan böyle hükümet içinde ve milli konularda iki dil kullanılmasına asla tahammül etmeyeceğim” dedi.

Kocias ise Twitter hesabından; “Kimin tarafında olup olunmayacağı kararının verilmesinin vakti gelmiştir. Beni gömmek istediler ancak benim tohum olduğumu unuttular” yazdı.