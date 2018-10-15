Piccadilly Hattı’nda grev hazırlığı… Londra’nın en yoğun yeraltı metro hattı olan Piccadilly Hattı’nda sürücüler 24 saatlik grev yapacaklarını açıkladı.

Londra’nın en yoğun yeraltı metro hattı olan Piccadilly Hattı’nda sürücüler 24 saatlik grev yapacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre 24 saatlik grevin 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Piccadilly Line’daki sürücüler, geçen ay gerçekleştirdikleri 48 saat süren grev nedeniyle binlerce yolcunun zor durumda kalmasına neden olmuştu.

Sendikanın genel sekreteri Mick Cash yaşanan sorunlarla ilgili şunları söyledi:

“Piccadilly Line yönetiminin bu anlaşmazlığın kalbinde yer alan konuların tümüyle ele alınmasına gelince, yavaş ve dolambaçlı bir süreçten ötürü hayal kırıklığına uğradık.”