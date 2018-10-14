İngiltere ve ABD ‘Suudi Arabistan’daki yatırım konferansını boykot edebilir’ İngiltere ve ABD, Suudi Arabistan'da düzenlenecek uluslararası yatırım konferansını boykot etmeye hazırlanıyor.

BBC’nin diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda kaybolması üzerine İngiltere ve ABD, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası yatırım konferansını boykot etmeye hazırlanıyor.

Riyad’da 23-25 Ekim’de düzenlenecek yatırım konferansı ‘Çöl’deki Davos’ olarak biliniyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ev sahipliği yaptığı bu konferansla, kendi öncülüğünde başlattığı ‘reform sürecinin’ ve ülkesinin petrole bağımlılığının zayıflatılmasını amaçlayan ‘2030 Vizyonu’nu’ tanıtmayı planlıyordu.

Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin kaygılar nedeniyle bir grup sponsor şirket ve medya kuruluşu da konferanstan çekilme kararı almıştı.

BBC muhabiri James Landale’e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD Hazine Bakanı Steve Munchin ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox’un etkinliğe katılmayabileceğini söyledi.

İngiltere Ticaret Bakanlığı’ndan bir sözcü, Fox’un o haftaki programının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

ABDli ve Avrupalı diplomatlar, Türk yetkililerin iddia ettiği gibi Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünün teyit edilmesi durumunda ortak kınama açıklaması yapmayı planlıyor.

NİŞANLISI HATİCE CENGİZ: KINAMA YETMEZ

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ise, Cumartesi günü New York Times gazetesine yazdığı makalede, Suudi gazetecinin öldürüldüğünün doğrulanması durumunda ‘kelimelerin ve kınamanın yetersiz olacağını’ ifade etti ve “Onu bizden alanlar, siyasi konumlarına bakmaksızın cinayetten sorumlu tutulmalı ve yasalar çerçevesinde cezalandırılmalıdır” çağrısında bulundu.

Makalenin yayımlandığı Cumartesi gününün Kaşıkçı’nın doğum günü olduğunu belirten Cengiz, “Sevdikleriniz bu dünyayı terk ettiğinde, öbür dünya artık o kadar da korkutucu ya da uzak gelmez. Burada onlarsız, yapayalnız kalmak en acı verici olandır” yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim’den bu yana haber alınamayan Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda ‘Riyad yönetimini sert şekilde cezalandıracaklarını’ söyledi.

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TRUMP SİLAH SATIŞINDAN VAZGEÇMİYOR

Ancak Trump, Suudi Arabistan’a yapılan silah satışından vazgeçilemeyeceğini ifade etti:

Trump, “Eğer (askeri anlaşmaları dondurursak) kendimizi cezalandırmış oluruz. Bizden almazlarsa Rusya’dan veya … Çin’den alırlar” dedi.

Türk yetkililer Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü öne sürüyor ancak Riyad, bu iddiaların asılsız olduğunu savunuyor.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Cuma günkü yazılı açıklamasında ‘Kaşıkçı’nın öldürülmesi emri verdikleri iddiasının temelsiz olduğunu’ söyledi. Riyad ayrıca, olayın araştırılması için Türkiye’ye bir Suud heyeti gönderdi.

ÇAVUŞOĞLU: SORUŞTURMAYLA İLGİLİ SUUDİLERİN İŞBİRLİĞİ YETERSİZ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suudi Arabistan’ın soruşturmaya ilişkin işbirliğinin yetersiz olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan’ın işbirliği yapması gerekiyor. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir işbirliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz” diye konuştu.

BBC Ekonomi Editörü Kamal Ahmad’a konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, olayla ilgili olarak “gerçeğin ortaya çıkarılması” çağrısında bulundu.

Antonio Guterres, “Bu gibi olayların normale dönüşmesinden kaygılıyım” dedi. (BBCTÜRKÇE)