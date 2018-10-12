İngiltere uğur böceği istilasına uğradı

İngiltere, Asya ve Kuzey Amerika üzerinden gelen uğur böceklerinin istilasına uğradı.

2 saat önce
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İngiltere, Asya ve Kuzey Amerika üzerinden gelen uğur böceklerinin istilasına uğradı. Uğur böceklerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar taşıdığı uyarısı yapıldı.

İngiltere, Asya ve Kuzey Amerika üzerinden gelen uğur böcekleri istilası ile mücadele ediyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle beraber uğur böceklerinin kış uykusuna yatabilmek için evlere girdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, siyah kanatlı uğur böceklerinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığına dair uyarılar yapıyor. Uğur böcekleri kış uykusu için korunaklı ve sıcak noktaları tercih ediyor.

Bilim insanları, ülkenin özellikle Manchester kenti civarında yoğun olarak görülen uğur böceği istilasının İngiltere’ye özgü türleri de olumsuz etkileyebileceği tehlikesine dikkat çekiyor. (HÜRRİYET.COM)

 

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