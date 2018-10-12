İngiliz öğrenci, BAE’de ‘Casusluk’ iddiasıyla tutuklandı İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "casusluk" iddiasıyla tutuklanan İngiliz öğrenci Matthew Hedges ile ilgili son derece kaygılı olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Arap Emirlikleri‘nde (BAE) “casusluk” iddiasıyla tutuklanan İngiliz öğrenci Matthew Hedges ile ilgili son derece kaygılı olduğunu belirtti.

Hunt, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “BAE’deki Matthew Hedges davası konusunda son derece kaygılıyım.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak BAE’li mevkidaşıyla iki kez görüştüğünü belirten Hunt, “Düzenli konsolosluk erişimi, adil ve insani muamele ile uygun prosedürlerin uygulanmasının hayati önemini vurguladım.” ifadesini kullandı.

Durham Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Hedges, BAE’de yaklaşık 5 ay önce “casusluk” iddiasıyla gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Hedges’in dün yapılan duruşması da 24 Ekim‘e ertelenmişti.

BAE’e “tecrit” altında tutulduğu belirtilen 31 yaşındaki Hedges ile İngiliz yetkililerin görüşmesine sadece iki kez izin verildiği belirtiliyor.

Hedges, Arap Baharının etkilerini araştırmak için gittiği Dubai‘de 5 Mayıs‘ta gözaltına alınmıştı.

İngiliz basınında olayla ilgili yer alan haberlerde, BAE’nin Ortadoğu’daki en istikrarlı ülkelerden biri olarak gösterildiği ve uluslararası üne sahip bir iş merkezi olduğu ancak ülkenin “süslerin ve efsunun ardındaki gerçek yüzünde hiçbir muhalefete hoşgörü göstermediği” değerlendirmesi yapılıyor. (HABERLER.COM)