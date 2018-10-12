Gollü maçı kazanan Bingöl Zaza lider: 7-4

İkinci Küme’nin iki yeni takımının sezonun ilk mücadelesinde sevinen Bingöl Zaza oldu.

2 saat önce
0 93 Bir dakikadan az

İkinci Küme’nin iki yeni takımının sezonun ilk mücadelesinde sevinen Bingöl Zaza oldu. Pymmes Park sahasında oynanan gollü 90 dakikada ilk yarıyı da Bingöl Zaza 4-2 önde tamamladı.

İki takımın da atak futbolla dikkatleri çektiği karşılaşmada Bingöl Zaza’nın gollerini ilk yarıda Licio (3) ve Ediz, son bölümde de Erdi (2) ve Alican kaydetti. Göksun Gaziantep ise Richard (3) ve Alican’la sayılarını attı.

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