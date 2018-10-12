Premier League 2’yi kurmak istiyor!

Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizzani, Championship kulüplerinin daha fazla yayın geliri alması için Premier League 2'yi kurmak istiyor.

2 saat önce
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Leeds United’ın sahibi Andrea Radrizzani, Championship kulüplerinin daha fazla yayın geliri alması için Premier League 2’yi kurmak istiyor.

Leeds United 2017 yılında yayın gelirlerinden sadece 7.5 milyon pound kazanırken, Premier Lig’de son sırada yer alan kulüp bile 100 milyon pound kazanmıştı. Ayrıca Premier Lig’e veda eden kulüpler 2 yıl boyunca 75 milyon pound civarında paraşüt ödeme de alıyor.

Bu sezon şimdiden 12 maçının 6’sı TV’den yayınlanan Leeds United’ın geçtiğimiz yıl da 46 karşılaşmasının 19’u TV’den yayınlanmıştı.

Leeds’in 500-600 bin civarında insan tarafından izlendiğini dile getiren Andrea Radrizzani,buna karşın sistemin işlemediğini ve para kazanamadıklarını söylüyor.

Radrizzani Premier League 2 fikrini henüz diğer kulüp sahipleriyle paylaşmadığını ancak bu konuda anlaşma sağlanacağına inandığını da sözlerine ekledi. (AJANSSPOR.COM)

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