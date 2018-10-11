Londra’da üzerine ilan panosu düşen kadın yaralandı Batı Londra’nın Hammersmith bölgesinde bu sabah saatlerinde bir kadının üzerine H&M mağazasına ait ilan panosu düştü.

Batı Londra’nın Hammersmith bölgesinde bu sabah saatlerinde bir kadının üzerine H&M mağazasına ait ilan panosu düştü.

60 yaşlarında bir kadının bacaklarından yaralandığı açıklanırken, mağaza dışında bulunan ilan panosunun 7 metre yükseklikten düştüğü tespit edildi.

Söz konusu kaza nedeniyle mağaza yetkilileri yaptığı açıklamada olayla ilgili büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, panonun düşme nedenini mühendislerle birlikte araştıracaklarını belirtti.

Bacaklarından yara alan kadının tedavi edildiği belirtilirken, kadının hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.