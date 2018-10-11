BUNDAN tam dört yıl önce Türkiye başkenti Ankara’da barış için toplanan ve en küçüğü henüz 8 yaşında olan 109 canı, kalleşçe düzenlenen bir saldırıda hayatlarını kaybetti.

CHP İngiltere Birliği, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

Anma programı, 10 Ekim Çarşamba akşamı CHP İngiltere Çalışma Merkezinde gerçekleşti.

Türkiye 10 Ekim 2015 sabahı tarihinin en kanlı terör eylemiyle sarsıldı.

O gün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları çağrısıyla ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ için Ankara Tren Garı önünde toplanmış, Sıhhiye Meydanı’na çıkmaya hazırlanıyordu. Tam o anlarda üç saniye arayla iki bomba patladı. Meydan kana bulandı, gökyüzüne duman ve haykırışlar yükselmişti…

CHP İngiltere Birliği Başkanı Sibel Özçelik, Ankara saldırısının üzerinden dört yıl geçtiğini fakat o günkü acı ve çaresizliği, kulakları sağır eden çığlıkları unutmak mümkün olmadığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Ankara katliamı, Türkiye’nin en büyük katliamı olarak maalesef tarihe geçti. Ankara’da barış için bir araya gelen ve en küçüğü henüz 8 yaşında olan barış şehitlerimiz var bunların içerisinde. Bu da hükümetin gözünün ne kadar pervasızca ve hiç korkmadan insan hayatını hiçe sayarak yapabileceği şeyleri bize göstermiş oldu.

Büyük üzüntüler yaşadık. En azından bu yaşanan katliamların tekrar yaşanılmayacağı için bir inancımız vardı, bundan sonra inancımız devam edecek ama bu tür katliamlar hem bize ders olması için hem de idrak etmemiz için çok önemli.

BARIŞ GÜVERCİNLERİMİZ

Artık daha fazla mücadele etmenin, örgütlü olmanın ve birlik içinde olmanın daha iyi kavramış olacağız. Ben kendi teyzemin kızını kaybettim o katliamda. Bu sadece benim hikayem ama muhakkak daha fazla hikayeler yaşandı. Onlar, arkadaşlarımız, kolumuz kanadımız, barış güvercinlerimizdi. Barış güvercinlerimizin o gülümseyen yüzlerini sonsuza dek bir aile olarak hatırlayacağız”.

Sibel Özçelik’in konuşmasının ardından, 10 Ekim 2015 Ankara saldırısıyla ilgi belgesel izlendi.