Big Ben çanları tekrar çaldı

1 saat önce
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LONDRA’NIN sembolü olarak bilinen Big Ben’in çanları, Noel tatilinin başlangıcında uzun bir aradan sonra yeniden çaldı. ‘Elizabeth Kulesi’ olarak da bilinen Big Ben’in çanları ağustos ayından beri dört yıl sürmesi planlanan bir restorasyon dönemine girmişti.

Çanlar, dört yıllık dönemde özel günler için çalmaya devam ederken, son olarak geçtiğimiz yılbaşında çalınmıştı.

Big Ben çanlarının, uzun bir aradan sonra Perşembe günü sabah saat 8.30’da ‘Rememberance Sunday’ (Anma Pazar) ve yılbaşı gecesi öncesinde test amaçlı çalındığı belirtildi.

 

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