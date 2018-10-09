‘Hayalet evler’ için yeni bir öneri yapıldı BATI Londra’da bulunan belediyeler, sözde ‘hayalet evler’ olarak bilinen boş evlerin değerlendirilmesi amacıyla, Konut Bakanı’na mektup yazarak yetki talebinde bulundu.

BATI Londra’da bulunan belediyeler, sözde ‘hayalet evler’ olarak bilinen boş evlerin değerlendirilmesi amacıyla, Konut Bakanı’na mektup yazarak yetki talebinde bulundu.

Uzun bir süre boş bırakılan ‘hayalet evlerin’, belediye kiracılarına verilmesi gerektiği belirtildi.

Kensington ve Chelsea Belediye Lider Yardımcısı Kim Taylor Smith, kullanılmayan evleri elde etmek amacıyla yetkililerin gözden geçirmesi için Konut Bakanı’na mektup yazdı.

Smith, Londra’nın batısında bulunan sosyal konutlara yönelik artan taleplerin Grenfell trajedisinden kaynaklandığını vurguladı. Haziran 2017 yılında gerçekleşen Grenfell trajedisi, 72 kişinin ölümüne ve yüzlerce belediye kiracısının evsiz kalmasına neden olmuştu.

Kensington ve Chelsea’nın “dev satın alma yatırım piyasası” olduğunu söyleyen Smith, bunun mülklerin satın alındığı ve boş bırakıldığı anlamına geldiğini söyledi.

Taylor Smith, bölgedeki 621 mülkün iki yıldan fazla bir süredir boş ve mobilyasız olduğunu belirtti. Bunlardan 347’sinin ise “ilçede en pahalı olanlardan bazıları” olduğunu ifade etti.

Smith, mülklerini yerel yönetime sunmayı kabul eden mülk sahiplerine, “elverişli bir vergi planı” teklif edilmesini önerdi ve “Mülk yatırımcısı ile işbirliği yapmak istiyoruz, mülk sahipleri de kaybetmemeli’” dedi.