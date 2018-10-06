Düşesin kardeşi tur rehberi oldu! CAMBRIDGE düşesi Kate Middleton'ın küçük erkek kardeşi James Middleton’ın, raporlara göre hediyelik eşya şirketlerine 3 milyon sterlin zararı vermesinin ardından bir İskoç otelinde bir tur rehberi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

CAMBRIDGE düşesi Kate Middleton’ın küçük erkek kardeşi James Middleton’ın, raporlara göre hediyelik eşya şirketlerine 3 milyon sterlin zararı vermesinin ardından bir İskoç otelinde bir tur rehberi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Kate Middleton’ın 31 yaşındaki kardeşi James Middleton, bir İskoç otelinde bir tur rehberi olarak işe alındı.

Middleton, kişiselleştirilmiş hediyeler sunan marshmallow markası olan Boomf’un kurucularındandı. Ancak Middleton’ın şirketi Boomf, son üç yılda 3 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı.

Bir diğer kardeş Pippa’nın eşi James’in babası olan David Matthews’a ait otel Glen Affric Lodge’da çalışmaya başlayan Middleton’ın fotoğrafları sosyal medyadan da paylaşıldı.

Hayal kırıklığı yaratan Boomf şirketinden önce Middleton başarılı bir girişimci ve iş adamıydı ve Nice Group London adında bir fırın şirketine sahipti.

Kate’in erkek kardeşi aynı zamanda Kraliçe ile bir anlaşmazlık yaşadığı söylentileriyle karşı karşıya.

James Middleton bir röportajda, sık sık Cambridge Düşesi’nin kardeşi olarak anılmanın ve yaptığı işlerin kraliyet tarafından gölgelenmesinin “sinir bozucu” olduğunu açıklamıştı.