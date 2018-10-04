İngiltere’de ‘don’ uyarısı Hafta sonunda İngiltere’nin kuzeyi için ‘don’ uyarısında bulunuldu.

Atlantik Okyanusu’na doğru saatte 80 mil hızla ilerleyen Kasırga Leslie’nin İngiltere’yi vurabileceği açıklandı. Hafta sonu ise İngiltere’nin kuzeyinde ‘don’ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Ofisi Kasırga Leslie’nin İngiltere’ye doğru yaklaştığını açıklarken, kasırganın yön değiştirerek İngiltere’yi geçmesinin de muhtemel olduğunu belirtti.

Kasırga Leslie’nin olası isabeti öncesinde, İngiltere’nin güneyinde hava sıcaklığının artacağı kaydedildi.

Metoroloji Ofisi’nden Simon Patridge, “Bugün, İngiltere’nin güney ve doğusundaki sıcaklıklar, ortalamada üç derece yükselecek ve hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak” dedi.

Güney kesimler daha sıcak havayı hissederken, İngiltere ve İskoçya’nın kuzeyindeki kısımlar ise yağmurlu olacak.

Pazar günü İngiltere’nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji uzmanı Partridge “Cumartesi günü güney doğu, 12-14 derece civarına ulaşan sıcaklıklarla daha serin olacak. Pazar günü, İskoçya, Kuzey İrlanda ve kuzey İngiltere’de don yağmur olacak” şeklinde açıklamada bulundu.