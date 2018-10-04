Brexit sonrasında İngiltere’de eğitim almak ‘pahalıya patlayabilir’ İngiltere'de eğitim almak isteyen Avrupa Birliği ile Türk vatandaşlarının da aralarında olduğu uluslararası öğrenciler Brexit sonrası astronomik ücret artışlarıyla karşılaşabilir.

Britanya Başbakanı Theresa May salı günkü Muhafazakar Parti konferansında yaptığı açıklamada Brexit sonrası öğrenci vizelerine sınırlama getirme gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı. Ancak İngiltere’de eğitim almak isteyen Avrupa Birliği ile Türk vatandaşlarının da aralarında olduğu uluslararası öğrenciler Brexit sonrası astronomik ücret artışlarıyla karşılaşabilir.

Mevcut düzenlemeye göre Avrupa Birliği vatandaşlığı olan öğrenciler İngiltere’de ‘yerli’ öğrenci statüsünde kabul ediliyor. Bu öğrenciler uluslararası öğrencilere uygulanan vergilerden muaf tutuluyor.

İngiliz üniversiteleri dünyanın en prestijli okulları listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak söz konusu üniversiteler, Londra’nın birlikten ayrılmasının ayrıcalıklı konumlarına zarar verebileceği ve yabancı öğrenci çekme potansiyelini azaltabileceği endişesini taşıyor. Bu bağlamda eğitim kurumları, hükumetin Brexit sürecine ilişkin tüm belirsizlikleri ortadan kaldırılmasını istiyor.

Parti konferansında yaptığı konuşmada eğitim kurumlarının mevcut kaygılarını gidermeye çalışan Başbakan Theresa May, öğrenci vizelerine yönelik bir değişiklik olmayacağını dile getirdi. Theresa May hükumeti daha önce de 2019 eğitim yılı için okul ücretlerinde herhangi bir artış olmayacağını açıklamıştı.

Kaygıları gidermeye dönük mevcut açıklamalara rağmen 2019 yılı sonrasını ilgilendiren belirsizlikler giderilmiş değil. Ayrıca AB öğrencilerinin de uluslararası öğrenciler statüsünde değerlendirilip öğrencilerden daha fazla ücret talep edileceği korkusu hakim.