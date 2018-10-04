İngiltere’nin yenilenebilir elektriği yeni rekor seviyeye ulaştı

İNGİLTERE’NİN elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31.7 ile rekor bir düzeye ulaştı.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı (BEIS) tarafından açıklanan yeni istatistiklere göre, İngiltere’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yılın ikinci çeyreğinde rekor yüksek bir seviyede gerçekleşti. 2018 yılı ikinci çeyreğinde ülkenin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 31.7 düzeyine yükseldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3’lük bir artışla 24.3TWh oldu. Artışın yarıdan fazlası denizüstü rüzgar enerjisi santrallerinden kaynaklandı.

Verilere göre aynı dönemde fosil yakıtların enerji bileşimi içindeki payı düşüyor. İkinci çeyrekte kömürün payı ise % 1.6 gibi rekor düşük bir seviyeye indi. İngiltere ikinci çeyrekte yüzde 42 ile en fazla doğalgazdan elektrik üretirken, nükleerin payı ise yüzde 21.7 oldu.