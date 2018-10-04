Restoranlar artık personelin bahşişini alıkoymayacak THERESA May pazartesi günü yaptığı açıklamada, restoran işletmecilerinin personelin bahşişlerini alıkoymayı önleyecek bir yasa oluşturulacağını belirtti.

THERESA May pazartesi günü yaptığı açıklamada, restoran işletmecilerinin personelin bahşişlerini alıkoymayı önleyecek bir yasa oluşturulacağını belirtti.

Birçok Hight Street zincirinin rutin olarak kredi veya banka kartıyla yapılan ödemelerde, personel için verilen bahşişlerin yüzde 10’unu aldığı ortaya çıktı.

2015 yılında bu haksızlığa yönelik halk tepki göstermişti.

Zincirlerin çoğu, bu uygulamadan vazgeçtiler, genellikle kartla ödenen ücretlerden yüzde 2,5’i bahşiş olarak personele verilmeye başlamıştı.

Ağırlama Ticaret Kuruluşu, restoranların gönüllü olarak bu sorunu çözmeye çalışmasının, yeni yasanın gereksiz olduğu anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere Hospitality CEO’su Kate Nicholls konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Unite ile birlikte, sadece garsonlara yönelik değil de, tüm personelin bahşişlerinin adil dağıtımıyla ilgili yeni bir Uygulama Kuralı geliştirdik.

Sonuç olarak, sektör genelinde en iyi uygulama tanıtıldı ve restoran zincirleri tarafından bahşişlerin alıkoyduğuna dair bir kanıt yok.”