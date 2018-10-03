Bakan Hunt’dan ‘Sovyetler Birliği’ benzetmesinde geri adım

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, AB‘yi Sovyetler Birliği‘ne benzeten sözlerinin tepki çekmesinin ardından geri adım atarak, “AB kısmen de Sovyet tarzı totaliterliğe karşı kuruldu.” dedi.

Hunt, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin Birmingham’da yapılan kongresinde bir Amerikan televizyon kanalına AB’yi Sovyetler Birliği’ne benzettiği sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“AB kısmen de Sovyet tarzı totaliterliğe karşı kuruldu. Ben sadece çelişkiye dikkat çektim.” diyen Hunt, konuşmasının incelenmesi halinde kendisinin AB’nin dostluğuna duyduğu arzuyu dile getirdiğinin görüleceğini belirtti. Hunt, “Söylediğim, AB’nin kulüpten ayrılmayı isteyenlerin cezalandırılması gerektiği şeklinde bir tutumun benimsemesinin AB idealleri ile tutarlı olmayacağıydı.” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Hunt’ın AB’yi Sovyetler Birliği’ne benzeten sözleri Avrupa liderlerinin tepkisini çekmişti.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas dün yaptığı açıklamada Hunt’ın sözlerini, “Hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır.” şeklinde değerlendirmişti.

Hunt, önceki gün verdiği bir demeçte AB’ye “Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin” çağrısında bulunmuş ve Brüksel‘in AB’den ayrılan (Brexit) İngiltere’yi cezalandırmak istediğini savunmuştu. (HABERLER.COM)