“Avrupa’ya göçü İngiltere çekiyor”

Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, "Avrupa'ya gelen göçmenler İngiltere'ye geçmeyi amaçlıyor. Bu kişiler için 'İngiliz hayat biçimi' asıl çekici etken." açıklamasında bulundu.

3 saat önce
0 245 Bir dakikadan az

Belçika‘nın aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tutumuyla tanınan Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, “Avrupa’ya gelen göçmenler İngiltere‘ye geçmeyi amaçlıyor. Bu kişiler için ‘İngiliz hayat biçimi’ asıl çekici etken.” açıklamasında bulundu.

İngiliz Express gazetesine mülakat veren Francken, İngiltere’nin birlikten ayrılma süreci (Brexit) yürütmesine rağmen göçmen konusundaki tartışmalara katkı sağlamaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Francken, Belçika ve İngiltere arasında düzensiz göçmen sorunuyla mücadele etmek için “acilen” ikili bir anlaşma imzalanması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’ya gelen göçmenlerin asıl hedefinin İngiltere’ye ulaşmak olduğunu belirten Francken, “Sizin ülkeniz göçmenleri çekiyor istiyor çünkü kimlik kartlarınız düzensiz, karaborsanız cazip ve ülkede bir çok İngilizce bilen göçmen bulunuyor.” ifadesini kullandı.

“İngiliz yaşam biçiminin” de göçmenler için önemli bir etken olduğunu savunan Francken, Brexit sonrasında da göçmenlerin İngiltere’ye yönelik ilgisinin devam edeceğini düşündüğünü belirtti. (HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
328

İngiltere’de meme kanserine limonlu teşhis

3 saat önce
46

“İngiltere’de gençler yalnız”

5 saat önce
134

AB’den, Dışişleri Bakanı’na “Tarih Kitabı Oku” yanıtı

6 saat önce
130

Dağlık Karabağ krizi Henrikh Mkhitaryan’ı vurdu!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin