Limasollular Derneği, Tuncalı’yı ziyaret etti Limasollular Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, KKTC Londra Temsilciliği’nde KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyaret etti.

Limasollular Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, KKTC Londra Temsilciliği’nde KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyaret etti.

Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’ya ‘hoşgeldin ziyaretinde’ bulunan Limasollular Derneği, Tuncalı’ya başarılar diledi.

Londra’da Türk toplumuna yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleriyle tanınan Limasollular Derneği’nin KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyareti sıcak ve olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

Dernek yönetimi ziyaret kapsamında etkinlik ve projeleri hakkında Tuncalı’ya bilgi vererek, görüşlerini aldı.

Dernek Başkanı Arife Retvan, her zaman olduğu gibi yine, birlikte hareket etmenin toplumu bölünüp parçalamaktan koruyacağını ifade ederek, her zaman olucu projelerini diğer derneklerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Retvan, Temsilci Tuncalı ve tüm KKTC Londra Temsilcilik personeli çalışmaları ve topluma desteklerinden dolayı müteşekkir olduklarını vurguladı.

Görüşmede Yönetim Kurulu Üyesi Şener Derviş, Tuncalı’ya engellilere yardım amaçlı çıkarılan CD’yi hediye ederek, CD’den bir parça okudu.