Porto-Galatasaray maçının hakemi İngiliz Oliver

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

28 dakika önce
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Galatasaray‘ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda deplasmanda Porto ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın D Grubu’ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı. Dragao Stadyumu’nda 3 Ekim Çarşamba günü İS ile 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu‘ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Paul Tierney ile Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. (İHA)

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