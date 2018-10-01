“Anlaşmasız Brexit’i kaldırabilecek kapasitedeyiz”

İngiltere Finans Bakanı Philip Hammond ülkesinin finansal kapasitesinin ‘anlaşmasız bir Brexit’ senaryosunu kaldırabileceğini açıkladı.

İş ve ticaret hayatında olanlara paniklememeleri gerektiği telkinlerini yapan Hammond, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan İngiltere’nin ticaret yaptığı ortaklarına da benzer mesajlar iletti.

Pazartesi günü İngiltere Ticaret Odaları Birliği konferansında yaptığı konuşmada Hammond, anlaşmasız ayrılık durumunda vatandaşların daha fazla sağlık hizmeti için biraz daha fazla vergi ödemeyi de kabul etmeleri gerekebileceğini söyledi. Brexit referandumu öncesi İngiltere’nin ayrılmasını isteyenler tarafından AB’ye aktarılan bütçenin sağlık harcamalarına ayrılabileceği propagandası yapılmıştı.

İŞ VE TİCARET DÜNYASI ENDİŞELİ

Anlaşmasız Brexit senaryosu özellikle iş verenleri her geçen gün daha çok endişelendiriyor çünkü ülkenin en büyük ticaret ortağı da yine Avrupa Birliği. Bir anlaşma olacaksa da bunun detaylarına hakim olmayan hükümet iş dünyasına da garantiler veremiyor.

Başbakan Theresa May pazar günü partisine yaptığı çağrıda kendisine tam destekte bulunmalarını ve birlik içerisinde hareket edilmesini istediğini söyledi. May’in yumuşak Brexit planı olan Chequers stratejisi bir serbest ticaret anlaşması üzerine kurulu.

ZAMAN VE SEÇENEKLER DARALIYOR, AÇMAZLAR BÜYÜYOR

Birlikten çıkma kararı alan İngiltere’nin önünde müzakereleri tamamlamak için yalnızca altı ay kalmışken henüz ufukta bir uzlaşma görünmüş değil. Ülkede keskin ve sert Brexit isteyenler ile AB ile gümrük birliği başta olmak üzere bazı alanlarda derin işbirliğine devam edecek şekilde yumuşak bir Brexit isteyenlerin kavgası da devam ediyor.

Anlaşmasız bir Brexit ise İrlanda ile yapılmış olan Good Friday (İyi Cuma) sözleşmesinin bozulmasından, İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan kopmasına kadar pek çok olası sonucu taşıyor.