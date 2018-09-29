Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek Bilim insanları, sıtma ve dang humması hastalıkları yüzünden her yıl yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan sivrisinek türlerini kontrol altına almak için yeni bir yöntem geliştirdi.

Bilim insanları, sıtma ve dang humması hastalıkları yüzünden her yıl yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan sivrisinek türlerini kontrol altına almak için yeni bir yöntem geliştirdi.

Euronews’in haberine göre İngiltere’nin Imperial College Üniversitesi çalışanları, laboratuvardaki sivrisinek popülasyonunu tamamen ortadan kaldırmak için gen düzenlemesini kullandı.

Nature Bitotechnology isimli derginin yayınladığı araştırmaya göre, bilim insanları gen değiştirme teknolojisini kullanarak dişi sivrisineklerin üremesini engellemeyi başardı.

Araştırmacılar, normal 450 sivrisineğin arasına genetiğini değiştirilmiş 150 sivrisinek karıştırdı. Bir sonraki nesildeki sivrisinekler hem erkek hem dişi karakteristiği gösterdi ve üreme kabiliyetini kaybetti. Böylelikle laboratuvardaki Anopheles Gambiae türündeki sivrisinekler kendiliğinden 7-11 nesil içinde tamamen tükendi.

Çalışmayı yürüten Andrea Cristiani bu yeni yöntemle özellikle Sahra Çölü’nün güneyinde bulunan ve milyonların ölümüne sebep olan sivrisineklerin yok edilebileceğini ileri sürüyor.

Ancak Cristiani’ye göre, 10 yıldan önce bu tür deneylerin gerçek ortamda yapılmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

ŞİMDİLİK SİVRİSİNEKLERİN TÜRÜNE SON VERİLMİYOR

Dünyada 3 bin 500’den fazla isimlendirilmiş sivrisinek türü var. Bunlardan sadece iki yüz kadarı insanları sokuyor ve dolayısıyla hastalık taşıma özelliğine sahip. Hemen hemen her kıtada ve koşulda yaşayabilen bu canlı türü 100 milyon yıldır değişime ayak uyduruyor.

Milyonlarca insanın ölümüne sebep oldukları için tehlikeli olan sivrisinek türlerinin yok edilmesinin uzun vadede ekosistemde nasıl bir zarara sebep olabileceği bilinmediği için bilim insanları başka çözüm arayışında.(MYNET.COM)