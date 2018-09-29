Aaron Ramsey, Arsenal’den ayrılmaya hazırlanıyor

Arsenal’in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Aaron Ramsey’nin Arsenal’den ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

BBC’den David Ornstein’ın haberine göre Galli futbolcu -eğer Ocak ayında zaten satılmazsa- gelecek yaz Temmuz ayında 4 yıllık kontratının sonuna gelecek ve serbest bir oyuncu olacak.

Arsenal teknik direktörü Unai Emery’nin ise Aaron Ramsey’nin takımda kalacağına inandığı da ayrıca ifade edilenler arasında.

Aaron Ramsey, Arsenal takımında en uzun süredir bulunan isim olma özelliğinde. 2008 yılında Cardiff City’den transfer edildiğinden beri Arsenal forması giyiyor. (AJANSSPOR.COM)