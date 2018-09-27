Piccadilly Hattı’ndaki grev Kuzey Londra’da kaos yarattı

Piccadilly Hattı’ndaki grev nedeniyle yolcular mağdur oldu. Çarşamba günü öğleden sonra başlayan grev nedeniyle Piccadilly Hattı hizmetlerini durdururken, grevin Cuma akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuzey Londra’nın en yoğun olan hattı olan Piccadilly Hattı’nın hizmet vermemesi birçok insanın mağdur olmasına ve tren istasyonlarında saatlerce beklemesine neden oldu.

Tren hattının hizmet vermemesi sonucunda bugün Victoria Tren İstasyonu’nda izdiham yaşanırken, 40 dakikadan fazla bir süre seyahat etmek için bekleyen yolcular görevliler tarafından yaşanan yoğunluk nedeniyle tahliye edildi.

Piccadilly Hattı’nın Londra’nın en yoğun olan Heatrow Havaalanı’na da ulaşım hattı olması nedeniyle uçak seferlerine yetişmek isteyen yolcular ve turistler de mağdur oldu. Tren hattını kullanamayan yolcular taksileri tercih etmesi sonucunda 25 pound ücret ödemek zorunda kaldıkları gerekçesiyle yakındı.

Grevin nedeni sendika tarafından ‘endüstriyel sebepler’ olarak açıklandı.

Grev tarihi önceden duyurulması ve ek otobüs seferleriyle yolcuların mağduriyetleri giderilmeye çalışılsa da tren hattını kullanan birçok kişi saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ek otobüs seferlerinin de yetersiz kaldığını belirten yolcuların birçoğu gidecekleri yerlere yürüyerek yada taksi kullanarak gitmek zorunda kaldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sorunlara çözüm bulunamaması durumunda grev süresinin uzayabileceği açıklandı.