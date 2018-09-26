Düşes Meghan Markle’ın kapısını kendisinin kapatması tartışma yarattı İngiltere'de Prens Harry'nin eşi, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın katıldığı bir etkinliğe gelişinde arabasının kapısını kendisinin kapatması tartışma konusu oldu.

İngiltere’de Prens Harry’nin eşi, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın katıldığı bir etkinliğe gelişinde arabasının kapısını kendisinin kapatması tartışma konusu oldu. Sosyal medyada Markle’ın protokol kurallarını ihlal edip etmediği sorusunun yanıtı arandı.

Twitter’da birçok kişi Markle’ın davranışını ‘mütevazi’ ve ‘alçak gönüllü’ bulurken, bazıları “Düşes, birilerini işsiz bırakacak” diye espri yaptı.

Kraliyet ailesine dahil olduktan sonra ilk kez tek başına bir etkinliğe katılan Markle’ın Kraliyet Sanat Akademisi’ne gelişinde kapısını, binanın önünde bekleyen bir okul yetkilisi açtı.

Markle dışarıda bekleyen onlarca gazetecinin flaşları arasında kapıyı kendisi kapattı.

‘PROTOKOL İHLALİ YOK’

Görgü kuralları uzmanı William Hanson, BBC’ye Markle’ın protokol kurallarını ihlal etmediğini söyledi.

Hanson, “Genelde kraliyet ailesi üyesi ya da soyluysanız, kapınızı açıp kapayacak bir görevli olur. Bunun nedeni şatafat değil, güvenliktir” dedi.

Sun gazetesinin Kraliyet muhabiri Emily Andrews ise, Twitter mesajında, “Bir prenses, kapısını kapatmaya zaman bulabiliyor. Tebrikler Meghan” ifadelerini kullandı.