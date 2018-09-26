Bush Hill Rangers bu kez takıldı: 2-2

Herts Senior Football League Division One’da Bush Hill Rangers yedinci maçta ilk puan kayıplarını verdi.

1 saat önce
0 38 Bir dakikadan az
Bush Hill Rangers, ligdeki iddiasını sürdürüyor.

Herts Senior Football League Division One’da Bush Hill Rangers yedinci maçta ilk puan kayıplarını verdi.

Rakip sahada Hinton ile karşılaşan ve 2-2’lik skor elde eden temsilcimiz 19 puana ulaştı.

Ev sahibi takım 7. dakikada ilk golünü attı. İki dakika sonra takımımız Zaine ile skoru eşitledi: 1-1. Ama devre 25. dakikada Hinton’un kaydettiği golle 2-1 bitti.

İkinci yarıda 60. dakikada Vedat kırmızı kart görünce Bush Hill Rangers kalan süreyi 10 kişiyle oynadı. Bitime beş dakika kala Claudio temsilcimiz adına beraberlik golünü attı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Menajer Soner Mustafa.

 

 

 

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