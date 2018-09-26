Bush Hill Rangers bu kez takıldı: 2-2 Herts Senior Football League Division One’da Bush Hill Rangers yedinci maçta ilk puan kayıplarını verdi.

Herts Senior Football League Division One’da Bush Hill Rangers yedinci maçta ilk puan kayıplarını verdi.

Rakip sahada Hinton ile karşılaşan ve 2-2’lik skor elde eden temsilcimiz 19 puana ulaştı.

Ev sahibi takım 7. dakikada ilk golünü attı. İki dakika sonra takımımız Zaine ile skoru eşitledi: 1-1. Ama devre 25. dakikada Hinton’un kaydettiği golle 2-1 bitti.

İkinci yarıda 60. dakikada Vedat kırmızı kart görünce Bush Hill Rangers kalan süreyi 10 kişiyle oynadı. Bitime beş dakika kala Claudio temsilcimiz adına beraberlik golünü attı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.