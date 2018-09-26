Şapkasına 520 bin dolar

Efsanevi ‘Indiana Jones’ filminde usta aktör Harrison Ford’un giydiği şapka, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir açık arttırmada 520 bin dolara satıldı.

5 saat önce
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Efsanevi ‘Indiana Jones’ filminde usta aktör Harrison Ford’un giydiği şapka, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir açık arttırmada 520 bin dolara satıldı.

Açık arttırmada, şapka ‘uluslararası sinematik bir hazine’ olarak isimlendirilirken, alıcı açıklanmadı. Şapka, Ford’un Indiana Jones karakterini canlandırdığı ilk film olan 1981 tarihli ‘Raiders of Lost Ark’ta giydiği orijinal kostümdü. (HÜRRİYET.COM)

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