Sky Grubu’nun satışı için ihale düzenlenecek

NEW İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun satışı için ihale düzenleneceği bildirildi.

5 saat önce
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NEW İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun satışı için ihale düzenleneceği bildirildi.

İngiltere Birleşme ve Satın Alma Paneli tarafından yapılan açıklamada, Sky grubunun satışı için düzenlenen ve dün başlayan ihalenin cumartesi akşamına kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, ihalenin cumartesi günü en fazla 3 tur süreceği bilgisine yer verilirken, ilk turda sadece ihale başında en düşük teklifi veren şirketin teklifini arttırabileceği kaydedildi.

İkinci turda ise ilk turda teklif veremeyen şirketin teklifini yükseltebileceğine yer verilen açıklamada, bu turun ardından ihalenin sonlanmaması durumunda ise üçüncü ve son turda şirketlerin tekliflerini yeniden arttırabileceği ifade edildi.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch‘ın sahibi olduğu 21st Century Fox, Sky grubunu almak için aralık ayında hisse başına 10,75 sterlin teklif sunmuş, temmuz ayındaysa bunu 14 sterline yükselttiğini duyurmuştu.

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Amerikalı Comcast ise nisan ayında Sky grubu için 12,50 sterlin teklif yapmış, Fox’un temmuzdaki teklifinin hemen ardından aynı gün ise bunu 14,75 sterline yükseltmişti. (FİNANSHABERLERİ.COM)

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