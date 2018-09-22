Wilfried Zaha, Manchester United’a ateş püskürdü

Crystal Palace’ın 25 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Manchester United’a geldiği ilk zamanında yaşadığı zorlukları anlattı.

Manchester United’ın Sir Alex Ferguson’ın son sezonunda yaptığı transferlerden biri olan Wilfried Zaha, Short List’e verdiği bir röportajda o dönemde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

BU ZALİM İNSANLARLA TEK BAŞIMA MÜCADELE ETTİM

Zaha, “United’da birçok şey atlattım. United’da düzgün forma şansı bulamama sebeplerinden biri olarak David Moyes’in kızıyla ilişkiye girdiğim dedikoduları çıkmıştı. Daha sonrasında kimse de bu dedikoduların bir yalan olduğunu açıklayacak şeyler söylemedi. Bu zalim insanlarla tek başıma mücadele ettim. Bunların hiçbiri doğru değildi. Henüz 19 yaşımdaydım ve Manchester’da tek başıma yaşıyordum. Kulübün ayarladığı bir yerde kalıyordum. Kulüp herkese araba vermişken bana vermemişti. Hiçbir şey vermemişlerdi. Bu cehennemde ailemden uzak tek başıma yaşadım. Sonra şöyle düşündüm: ‘Bu yaşadığım şeyler beni güçlendirmezse, ne güçlendirir?'”

PSİKOLOJİK OLARAK DİPTEYDİM

Açıklamalarına devam eden Wilfried Zaha, “Manchester United’dayken çok param olmuştu. Ama psikolojik olarak dipteydim, hiç mutlu değildim. İnsanlar paranız olduğunda veya ünlü olduğunuzda hayatınızın eskisinden farklı olduğunu düşünür ve size artık eskisinden daha farklı davranmaya başlarlar.” ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha bu sezon Crystal Palace formasıyla 4 maça çıktı ve çıktığı bu 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. (AJANSSPOR.COM)