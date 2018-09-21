“Rum hellimi, İngiltere’deki pazarı ele geçirdi”

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yıl İngiltere’ye ihraç ettiği hellim miktarında yüzde 14 artış meydana geldi.

2 saat önce
0 228 Bir dakikadan az

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yıl İngiltere’ye ihraç ettiği hellim miktarında yüzde 14 artış meydana geldi.

Alithia gazetesi: “İngiltere’yi İyice Ele Geçirdi – 2017 Yılında İthalat Yüzde 14 Artışla 163 Milyon Euro Oldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye yaptığı hellim ihracatının 2017 yılında da artış gösterdiğini, Rum helliminin İngiltere’deki pazarı “iyiden ele geçirdiğini” yazdı.

Gazete, “Bloomberg” haber ajansının konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye yaptığı hellim ihracatına değinerek, 2017 yılında bu rakamın 163 milyon Euro olduğunu vurguladığını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye Hellim ihracatı dört yıl önce sadece 77 milyon Euro’ydu.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
193

Ali Kasırgası’nın adı nereden geliyor?

3 saat önce
223

Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

3 saat önce
317

Kazadan kurtulan sürücüye, ‘piyango bileti al’ dedi…

6 saat önce
169

İngiltere’de kanser hastaları, tedavi için aylarca bekliyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin