“Rum hellimi, İngiltere’deki pazarı ele geçirdi”

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yıl İngiltere’ye ihraç ettiği hellim miktarında yüzde 14 artış meydana geldi.

Alithia gazetesi: “İngiltere’yi İyice Ele Geçirdi – 2017 Yılında İthalat Yüzde 14 Artışla 163 Milyon Euro Oldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye yaptığı hellim ihracatının 2017 yılında da artış gösterdiğini, Rum helliminin İngiltere’deki pazarı “iyiden ele geçirdiğini” yazdı.

Gazete, “Bloomberg” haber ajansının konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye yaptığı hellim ihracatına değinerek, 2017 yılında bu rakamın 163 milyon Euro olduğunu vurguladığını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye Hellim ihracatı dört yıl önce sadece 77 milyon Euro’ydu.