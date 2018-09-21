Alice Brooks kutlama yemeğinde öldü
İngiltere'de Alice Brooks isimli kadın erkek arkadaşıyla yediği yemek yüzünden öldü.
İngiltere’de Alice Brooks isimli kadın erkek arkadaşıyla yediği yemek yüzünden öldü. 19 yaşındaki Ailce Brooks o gün erkek arkadaşıyla ilişkilerinin yıl dönümünü kutlamak için bir restorana gitti.
Genç kadın restoranda zencefilli tavuk ve Çin eriştesi yedi. Yediği yemeğin ardından komaya giren genç kadın 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç kızın çocukluğundan bu yana lateks, fındık, balık gibi bir çok maddeye alerjisi bulunuyordu.
Genç kızın erkek arkadaşı Michael Jeffries, talihsiz kadının garsona yemeklerde balık ya da fındık olup olmadığını sorduğunugarsonun ise hiçbirinin yemekte bulunmadığını söylediğini ifade etti.
Genç kız ikinci kez teyit ettirip yemeği yiyince kısa sürede alerjik reaksiyonlar başladı ve ardından da komaya girerek yaşamını yitirdi. Polis şimdi olayla ilgili soruşturma yürütüyor. (HÜRRİYET.COM)