İngiltere, düşük emisyonlu araçlar için desteği artırdı İNGİLTERE, çevre dostu, elektrikli ve düşük karbon salım teknolojili araçların geliştirilmesi için sağladığı desteği artırdı.

İNGİLTERE, çevre dostu, elektrikli ve düşük karbon salım teknolojili araçların geliştirilmesi için sağladığı desteği artırdı.

İngiltere’nin Birmingham şehrinde gerçekleştirilen Sıfır Emisyon Araç Zirvesi öncesinde yapılan açıklamaya göre hükümet, çevre dostu, elektrikli ve düşük karbon salım teknolojili araçların geliştirilmesi için 106 milyon pound (GBP) ekstra fon verecek.

Aralarında Aston Martin’in olduğu şirketler de düşük emisyonlu araç geliştirmek için toplam 500 milyon pound (GBP) yatırım yapacaklar.