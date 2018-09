Eco Turkey Travel 10’uncu yılını ‘kampanyalarla’ kutluyor

İngiltere’de faaliyet gösteren turizm firması Eco Turkey Travel 10’uncu yılını kutladı. Firma, 10’uncu yılına özel kampanya başlattığını duyurdu.

İngiltere’den Stansted, Luton, Gatwick havaalanları başta olmak üzere Manchester, Birmingham, New Castle, Glasgow, Edingburg havaalanları çıkışlı Avrupa’nın her yerine ekonomik ve esnek ödeme seçenekli tur kampanyalarını başlattığını belirtti.

Eco Turkey’in kurucusu ve direktörü olan Ali Keskin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl Eco Turkey’in 10. yılını kutluyoruz. Bu nedenle bizi bugünlere getiren ve bize güç veren müşterilerimizi memnun etmek için bir kampanya başlattık. 2018 yılı bitmeden herkesi tatile göndereceğiz. İngiltere’de yaşayan herkese uygun ödeme seçenekleriyle Venedik, Barselona, Roma, Viyana, Budapeşte, Prag, Lizbon, Madrit başta olmak üzere tüm Avrupa’yı gezdireceğiz”

Bireysel seyahat veya tur seçeneklerinden yararlanabileceğini duyuran firma, Eco Travel’a 274 Hertford Road, Edmonton, London N9 7HE adresinde veya 0203 1190004-Mob: 07962174490 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini duyurdu ve firmayı ziyaret edecek olanlara ‘park sorunu’ olmadığını da hatırlattı.

Vienna Tour Programme

Departure: London Stansted (08:30) Vienna (11:35) (Saturday 10 Nov 2018)

Arrival:Vienna (18:00) London Stansted (19:10) (Monday 12 Nov 2018)

What’s Included

Return flights to Vienna

Two nights, Bed and Breakfast at the three or four-star hotel

15 minutes’ walk from Theatre in der Josefstadt

Other Options

Upgrade to include baggage from £50.00 per return bag

PRICE: £230 GBP

Barcelona Tour Programme

Departure: London Stansted (06:25) Barcelona (09:55) (Saturday 17 Nov 2018)

Arrival: Barcelona (18:05) London Stansted (19:40) (Monday 19 Nov 2018)

What’s Included

Return flights to Barcelona

Two nights, Bed and Breakfast at the four-star hotel

5 minutes’ walk from Santa Maria del Mar Church

Other Options

Upgrade to include baggage from £50.00 per return bag

PRICE: £240 GBP

Rome Tour Programme

Departure: London Stansted (06:25) Rome Ciampino (09:55) (Saturday 17 Nov 2018)

Arrival:Rome Ciampino (14:05) London Stansted (15:50) (Monday 19 Nov 2018)

What’s Included

Return flights to Vienna

Two nights, Bed and Breakfast at the four-star hotel

15 minutes’ walk from Trevi Fountain

Other Options

Upgrade to include baggage from £50.00 per return bag