İngiltere’de ölen Akademisyen Bahadır Türkiye’de toprağa verildi

Akademisyen Muhammet Bahadır, Türkiye’ye getirilerek baba ocağında defnedildi.

48 dakika önce
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Geçen hafta İngiltere’nin Durham şehrinde doktora yapmak için gittiği Durham Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki lojmanında ölü bulunan akademisyen Muhammet Bahadır, Türkiye’ye getirilerek baba ocağında defnedildi.

Tokat Üniversitesi Araştırma Görevlisi Muhammet Bahadır, İngiltere’nin Durham şehrinde eğitim için bulunduğu Durham Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki lojmanında geçtiğimiz 11 Eylül günü ölü olarak bulunmuştu. Bahadır’ın cenazesini otopsi işlemlerinden sonra Türkiye’ye getirmek için konsolosluk nezlinde girişimlerde bulunuldu. Girişimlerden olumlu netice alındıktan sonra Bahadır’ın cenazesi 9 gün sonra memleketi Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki baba ocağına getirildi. Bahadır’ın cenazesi Vakfıkebir Merkez eski Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından belediye mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Bahadır’ın beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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