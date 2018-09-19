Polis, Bedford’ta öldürülen Cem’in katillerini arıyor!

Londra’nın Bedford bölgesinde öldürülen Cemeren Yılmaz ile ilgili polis çağrıda bulundu.

Arkadaşları tarafından Cem olarak bilinen Cemeren Yılmaz’ın ölümüyle ilgili cinayet soruşturması gerçekleştiren polis Cemeren’in arkadaşlarına çağrıda bulunarak cinayetle ilgili bilgisi olanların polise bildirmelerini istedi. 16 Eylül tarihinde bıçaklanarak öldürülen Cemeren’in cinayetiyle ilgili 6 kişi tutuklanırken polis hala olayın aydınlatılması amacıyla bilgiye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Dedektif Baş Müfettişi Michael Branston cinayetle ilgili şunları söyledi: “Kalplerimiz bu inanılmaz zor zamanda Cem’in ailesinin yanında. Bu şok edici saldırıdan sorumluları adalete teslim etmeye kesinlikle kararlıyız. Suçlularla ilgili bilgileri bir araya getirirken, bu korkunç olayın arka planı hakkında Cem’in arkadaşlarından bilgi almayı gerçekten istiyoruz. Cem’in neden hedef alındığını anlamamıza yardımcı olabilecek veya sorgularımızla ilgili olarak bize yardımcı olabilecek başka herhangi bir bilgiye sahip olan herhangi biriyle konuşmak istiyoruz. Bizimle çevrimiçi iletişime geçebilir veya dilediğiniz zaman isimsiz bir şekilde bilgi bırakabilirsiniz, ancak bunu yapmamıza yardımcı olabilecek herkesi teşvik ederim, böylece Cem ve ailesi için adalet yerini bulur.”