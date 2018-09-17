Trafik görevlisini hem darp ettiler, hem de motosikletini çaldılar Birmingham'da trafik görevlisi Charlie Weston Cumartesi günü bir grup hırsız tarafından saldırıya uğradı.

Birmingham’da trafik görevlisi Charlie Weston Cumartesi günü bir grup hırsız tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan saldırıda Weston’ün kafasına ağır darbeler aldığı belirtilirken, hırsızların motosikletini çaldığı kaydedildi.

Daily Mail’in paylaştığı habere göre, bir trafik görevlisi, Cumartesi gecesi Birmingham’da görev yaptığı sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayarak ciddi darbelere maruz kaldı. Aldığı darbeler sonucu hayatta kaldığı için şanslı olduğu belirtilen görevlinin görüntüleri olaya şahit olan kişiler tarafından kamera kaydına alındı.

Polis, olayla ilgili 1 kişiyi tutuklarken, olay yerinden kaçan saldırganların arandığını belirtti.

Trafik müdürü Weston şöyle konuştu:

‘İnsanların arkamdan geldiğini fark etmedim, geri döndüm ve maskeli bir adam gördüm, böylece yüzünü göremedim. Bisiklet, peşinde oldukları şey değildi, bana tekme atmak istediler.

Weston, motosikletini sürükledi ve yola atıldı. Yere düştüğü sırada, bir haydut ona arkadan vurmak için koştu, başını en az altı kez vurduktan sonra kaskını ve motosikletini çaldılar.