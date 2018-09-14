Londra’da çocuklara bıçak, alkol ve tütün satılıyor… Londra'daki dükkanların 13 yaşından küçük çocuklara bıçak, alkol ve tütün sattığı açıklandı.

Londra’daki dükkanların 13 yaşından küçük çocuklara bıçak, alkol ve tütün sattığı açıklandı.

Londra Ticaret Standartları (LTS) tarafından yürütülen araştırmaya göre 18 yaşından küçüklere yasadışı satış yapıldığı kaydedildi.

Londra’da toplam 285 yasadışı satış kaydedildi; bunların yüzde 14’ü bıçak satan ve yüzde 12’si ise alkol satan dükkânlardı. Met Polisi bunun “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Ocak ayında Londra’da 64 ölümcül bıçaklama oldu.

Polis ve Belediye Başkan Yardımcısı Sophie Linden, “Bu tehlikeli silahları, sokaklardan kurtarmanın tek yolu, genç Londralıların eline geçmelerini engellemek için birlikte çalışmaktır” dedi.

18 aydan fazla süredir, 26 yerel makam 12 ila 17 yaş arasındaki gönüllüleri kullanarak bıçak, alkol ve tütün için test alımları gerçekleştirdi.

Çocuklara yasadışı satış yapan perakendeciler 6 ay hapis cezası ya da reşit olmayan bıçak satışları için 5 bin sterline kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Met Polis teşkilatı, geçen 12 aya kıyasla bıçak suçlarında yüzde 12 artış gösterdiğini ve bu yıl 8 bin 704 bıçak suçu işlendiğini kaydetti.