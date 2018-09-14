Genç Müsiad UK, Londra’da evsizlere çorba dağıttı

Genç Müsiad UK, periyodik olarak yapmayı planladığı çorba dağıtım projesinin ilkini 7 Eylül gecesi gerçekleştirdi.

28 dakika önce
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Genç Müsiad UK, periyodik olarak yapmayı planladığı çorba dağıtım projesinin ilkini 7 Eylül gecesi gerçekleştirdi.

Genç Müsiad UK, çorba dağıtım projesini devamlı olarak belli periyodlarda gerçekleştireceğini belirtirken, projenin ilk etkinliğini 7 Eylül gecesi Londra’nın Whitecahpel, Westminster, Shodich, Dalston ve Hackney bölgesindeki evsizlere ve gece mesai yapan emekçilere yönelik hayata geçirdi.

Genç Müsiad UK tarafından yapılan açıklamada “Parayı nasıl kazandığın kadar nasıl harcadığında önemlidir” ifadeleri kullanılırken, ”Genç Müsiad UK olarak periyodik olarak yapmayı planladığımız ‘çorba dağıtım’ projemizin ilkini 7 eylül gecesi Whitecahpel, Westminster, Shodich, Dalston ve Hackney bölgelerindeki evsiz kardeşlerimize ve gece mesai yapan emekçilere yaptık” şeklinde açıklamada bulunuldu.

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